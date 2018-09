رئيس المجلس الأعلى ورشفانة: لا نملك وقف الاشتباكات في سهل الجفارة

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبروك بوعميد، أمس السبت، مقتل مدني وإصابة طفل بطلق ناري إصابة خطرة، نتيجة الاشتباكات الدائرة في سهل الجفارة.

وبيّن بوعميد، في تصريحات صحافية، أن الاشتباكات الدائرة في سهل الجفارة بين مجموعات مسلحة من مناطق ورشفانة وأخرى تتبع آمر المنطقة الغربية أسامة الجويلي ورئيس الأمن العام عماد الطرابلسي، وبين مجموعات تابعة لكتيبة 301 وأخرى من طرابلس، حسب قوله.

وقال بوعميد، إنه لا سلطة له على من ينضم إلى تلك المجموعات من أبناء قبيلة ورشفانة، مؤكدًا أن مجلس قبائل ورشفانة لا يملك القدرة على إيقاف تلك الاشتباكات.

