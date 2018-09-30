مجهولون يربكون هدوء العاصمة

بعد عودة الهدوء تدريجيا والانتهاء من الاشتباكات المسلحة التي دارت في مختلف مناطق العاصمة، يظهر مجهولون ليروعوا أهلها الآمنين في ليلة هادئة. حيث رصدت 218 من مصادر متطابقة أن سيارة تقل شخصين قامت بإطلاق الرصاص العشوائي ما أسفر عن مصرع شاب لم يتجاوز الـ17 من عمره

مدير مركز شرطة حي الأندلس أكد لـ218 أن الجناة أطلقوا الرصاص بالقرب من المركز، فيما رصد مراسل القناة توترا أمنيا في طريق قرجي في محيط مقر قناة العاصمة

انسحاب اللواء السابع وقوات بادي بعد اتفاق وقع في الزاوية بين ممثلين من طرابلس وترهونة صادق عليه وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور مازال مستمرا، حيث أكد العقيد نوري الدعيكي أن طرابلس آمنة، وكل ما يقال عن عودة الاشتباكات مجددا غير صحيح

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