قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية تقف باستمرار داعمة للشرعية في ليبيا ، مشيرا إلى أهمية اتفاق الصخيرات في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وأكد الجبير خلال كلمته التي ألقاها باسم المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، على دعم المملكة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة ، ممثلة بمبعوثها الخاص في ليبيا غسان سلامة ، في سبيل الوصول إلى حل الأزمة الليبية.
The post وزير الخارجية السعودي يؤكد دعمه لخطط «سلامة» في حل الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.
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