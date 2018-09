وزير الخارجية السعودي يؤكد دعمه لخطط «سلامة» في حل الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية تقف باستمرار داعمة للشرعية في ليبيا ، مشيرا إلى أهمية اتفاق الصخيرات في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وأكد الجبير خلال كلمته التي ألقاها باسم المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، على دعم المملكة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة ، ممثلة بمبعوثها الخاص في ليبيا غسان سلامة ، في سبيل الوصول إلى حل الأزمة الليبية.

