البيضاء تحتضن ندوة الإصحاح البيئي

أقيمت في فندق الثريا في مدينة البيضاء ندوة “الإصحاح البيئي” تحت شعار “لنرسم مستقبلا أولى خطواته بيئة نظيفة” وشهدت حضور وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة عادل الزايدي وعدد من الشخصيات الأمنية والاعتبارية

الندوة التي ستستمر ليومين يتم خلالها عرض ومناقشة عدد من الأوراق البحثية ذات العلاقة بالبيئة والنظافة، مع طرح الحلول المقترحة بخصوص الإصحاح البيئي

يشير الإصحاح بصورة عامة إلى وجود وسائل وخدمات إصحاح أساسية تفصل الفضلات البشرية عن البشر بشكل صحي، وتعني كلمة إصحاح المحافظة على الأوضاع الصحية من خلال تقديم خدمات جمع القمامة ومعالجة المياه العادمة

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