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مستشفي امحمد المقريف باجدابيا تتسلم 40  إسطوانة أكسجين طبي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

سلمت  شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز 40 إسطوانة أكسجين طبي من المخزون الاحتياطي لديها إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف في اجدابيا

وأوضحت صفحة الشركة، على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، أن ذلك يأتي نتيجة الحاجة العاجلة في تأمين واستمرار عمل المستشفى، إضافة لواجبها الإنساني تجاه المناطق المحيطة بها في مختلف مناحي الحياة.

جدير بالذكر أن المستشفى  تواجه أزمةة توفير أسطوانات الأكسجين بسبب توقف مصنع التعبئة بمدينة بنغازي.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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