سلمت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز 40 إسطوانة أكسجين طبي من المخزون الاحتياطي لديها إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف في اجدابيا

وأوضحت صفحة الشركة، على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، أن ذلك يأتي نتيجة الحاجة العاجلة في تأمين واستمرار عمل المستشفى، إضافة لواجبها الإنساني تجاه المناطق المحيطة بها في مختلف مناحي الحياة.

جدير بالذكر أن المستشفى تواجه أزمةة توفير أسطوانات الأكسجين بسبب توقف مصنع التعبئة بمدينة بنغازي.

The post مستشفي امحمد المقريف باجدابيا تتسلم 40 إسطوانة أكسجين طبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية