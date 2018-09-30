تعليمات صارمة لتأمين درنة

قام رئيس قسم البحث الجنائي درنة بإصدار تعليمات صارمة بخصوص خطة تأمين المدينة “قوة إعادة الانضباط إلى الشارع العام” ملخّصا بعض نقاط وأهداف الخطة،

حيث جاءت على رأس التعليمات “ضرورة تواجد الدوريات الأمنية 24 ساعة في المدينة” وضبط الأشخاص المطلوبين والمحكوم عليهم وذوي السوابق عن طريق القوائم والكشوفات

إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإزالة الزجاج المعتم عن السيارات وضبط وحجز أي مربكة بدون لوحة معدنية سواء من درنة أو من المدن المجاورة، وتفتيش المحلات ومصادرة أجهزة الإنذار والفلاشات الخاصة بالشرطة

كما وردت في التعليمات ضرورة قفل محلات بيع الأسلحة –ما عدا بيع أدوات ومعدات الصيد-إضافة إلى ترخيص وترقيم الأسلحة، ومداهمة الأكشاك المروجة للمخدرات وضبط أصحابها

وتحدث التعليمات عن وجود فصيل إنذار تابع للقوات الخاصة أسندت إليهم تعليمات بالخروج فورا إذا ما تعرضت أي مجموعة لمقاومة مسلحة لصدها أو ردعها، مع وجود أمني مكثف من 7:00 مساءً وحتى 8:00 صباحا

كما نوهت التعليمات، أن العمل جارٍ على توحيد الزي العسكري لمديرية الأمن في درنة، وضرورة إقفال المحلات الخاصة ببيع الزي العسكري ومراجعة المديرية لتحديد طريقة البيع وكيفيتها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية