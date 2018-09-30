مقتل طفل .. والأمن العام يحذر من المساس بالمدنيين في طرابلس

أعلن جهاز الأمن العام بطرابلس أن طفلا توفي جراء إصابة تلقاها رميا بالرصاص من طرف مجموعة مسلحة هاجمت بسيارتين مقر الجهاز ليلة الجمعة.

وقال الجهاز في بلاغ له أن “الطفل البريء الذي انتقل إلي رحمة الله جراء الرماية العشوائية على مركز حي الأندلس” دمه في رقبة تلك المجموعة التي هاجمت مقر الجهاز مضيفا أنه قام بإسعاف الطفل نحو مصحة الفردوس لكن إصابته لم تسعفه للبقاء على قيد الحياة.

وأكد الجهاز في بلاغه، “أن يصل الأمن إلى استهداف الامنيين في بيوتهم هنا وجب علينا الضرب و الرد بقوة على هؤلاء الشراذم”، مشيرا إلى أن نفس المجموعة عاودت ليل السبت الهجوم على المقر.

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