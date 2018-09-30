طرابلس : حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي ليوم الأحد 30 / سبتمبر

إليــــــكم جدول مواعيد إقــــــــلاع و وصـــــول الرحلات الدولية والداخلية مـــن وإلــى مطـار معيتيقة الـدولي ليـوم الأحد 30 / 9/ 2018 إن شاء الله تعالى ..
عن مصدر الخبر
جريدة الايام الليبية
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