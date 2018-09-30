تقرير: داعش يستعد لـ”ضربات جديدة” في ليبيا

أظهر تقرير بثّته شبكة (PBS) الأميركية ضمن برنامج (News Hour) أنَّ عودةَ تنظيم داعش لشنّ هجمات مفاجئة ومميتة يبدو أمراً ممكناً، وأنَّ التنظيم الذي مُنِي بخسائر كبيرة في مناطق عدّة من ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، يعمل فعلا من أجلِ العودة إلى مناطق في ليبيا لتنفيذ هجمات، وأن تقارير عدّة تتحدّث عن تنظيم عناصره صفوفَهم، في حين قالت القناة الأميركية إنَّ مراسلها قام بزيارة ميدانية لمدينة سرت التي حرّرتها عملية عسكرية من تنظيم داعش أواخرَ عام 2017.

و تطرّق التقرير الذي بثّته القناة الأميركية إلى خطر الانقسام السياسي، والفراغ الأمني في ليبيا، والانعكاسات السياسية والأمنية المحتملة لهذا الوضع على مستقبل ليبيا، في حين تحدثت القناة عبر مراسلها الميداني مع العقيد إبراهيم بن رجب من مدينة مصراتة، الذي أكَّد تخطيط داعش لـ”عمليات مفاجئة” في ليبيا، لكنَّ المفاجأة التي تحدّث عنها بن رجب هي إقراره بـ”ضعف إمكانات” الأجهزة الأمنيّة، فيما يلفت قيادي في عملية “البنيان المرصوص” إلى أن المقاتلين الذين استعادوا سرت لم يتقاضوا رواتبهم منذ انتهاء العمليات العسكرية في سرت.

كبير محللي معهد “كارنيغي” فريدريك ويري؛ أكّد للقناة الأميركية أنّ غياب مؤسسة متماسكة في ليبيا، وافتقاد البلاد لسلطة مركزية، يساعدان داعش من جديد على الظهور. ولفت إلى حقيقة مهمّة مفادُها أنّ غيابَ رقابة حقيقية على السجون ومراكز التوقيف التي تم تسجيل انتهاكات كبيرة فيها، أمرٌ يساعد على اعتناق الفكر المتشدد، وزراعة جيل جديد من المتطرفين.

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