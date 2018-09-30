اجتماع دوري لمراقبي التعليم بالمنطقة الغربية

عقد قسم مراقبة التعليم في المنطقة الغربية اجتماعا دورياً لرؤساء أقسام مراقبة التعليم في مدينة صدا ، والذي يأتي استكمالا للإجتماع الذي عُقد في الزاوية.

وقال رئيس قسم متابعة جودة التعليم بوزارة التعليم رواد عبد السيد لقناة ليبيا أنه تم الوقوف على المعوقات التي تواجه مدراء أقسام مراقبة التعليم ، و العمل جاري لإقامة ورش تعليمية وتدريبية لرؤساء أقسام المتابعة.

ولفت رواد الى أنه ستعقد اجتماعات دورية للتوصل الى حلول ، إضافة لوضع برنامج لمنح الدورات التدريبية لرؤساء الأقسام والمعلمين.

من جهته قال رئيس قسم متابعة التعليم في صرمان سمير حمروني لقناة ليبيا أن القسم يقوم بمتابعة 40 مدرسة ، وأن التعاون قائم بين كل الأقسام.

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