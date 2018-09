“سلامة”: إجراء الاستفتاء قبل نهاية العام والانتخابات العام المقبل

المتوسط:

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لوكالة فرانس برس أنه من الصعب الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني الذي أقر في باريس للانتخابات في ليبيا في العاشر من الأول/ديسمبر، بسبب أعمال العنف والتأخر في العملية الانتخابية.

وأكمل سلامة في مقابلة مع فرانس برس مساء السبت “ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به. قد لا نتمكن من الالتزام بموعد العاشر من الأول/ديسمبر”.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، ” أن أي اقتراع لا يمكن أن يجرى قبل “ثلاثة أو أربعة أشهر”.

وقال سلامة، “إن أعمال العنف وأزمة سياسية واقتصادية مستمرة تجعل برنامج باريس للانتخابات “صعبا وكذلك لأسباب أخرى”.

وقال سلامة إن “الاستفتاء يمكن أن يجرى قبل نهاية العام” والانتخابات يمكن أن تنظم خلال “ثلاثة أو أربعة أشهر” إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك.

