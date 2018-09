المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ” أن فرقة فنية من جهاز المخابرات الليبية انتشلت كمية من القذائف والصواريخ والمتفجرات حفاظا على المواطنين.

وأكملت الوزارة، خلال بيان لها اليوم الأحد،” أنه تم نقل كميات الصواريخ المضبوطة إلى مكان أمن للتخلص منها بشكل سليم”.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين عدم الاقتراب أو لمس أي جسم مشبوه.

