لجنة حصر الأضرار المادية تباشر عملها بمدينة درنة

العنوان خاص – درنة

أفاد مراسل العنوان في درنة أن لجنة حصر الأضرار ستباشر عملها في المدينة يوم الأحد القادم ولأن البدء في استلام الملفات سيتم بمقر الإسكان والمرافق بالساحل الشرقي.

وأعلنت لجنة حصر المباني المتضررة من الاشتباكات في مدينة درنة عن المستندات المطلوبة لكل عقار متضرر وهي كالتالي :-

1-صورة ملونة من البطاقة الشخصية وكتيب لمالك العقار .

2-شهادة عقارية او إفادة اثبات ملكية مقدسة لعقار .

3-إفادة من مركز الشرطة بأن المبنى متضرر .

4- ملف معلق .

5- صك ملغي .

6- رقم وطني لصاحب العقار .

7-صور فوتوغرافية للمبني المتضرر .

يشار غلى أن الملفات تسلم إلى لجنة حصر المباني المتضررة بالقطاع الإسكان بالساحل الشرقي ابتداءا من يوم الأحد الموافق 30/9/2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية