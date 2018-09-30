لجنة الأزمة بسوق الجمعة: أزمة الغاز سببها القائمون على المستودعات

أكد عضو لجنة الأزمة ببلدية سوق الجمعة محمد التريكي، الأحد، أن مستودعات الغاز الواقعة في نطاق البلدية تتحصل على مخصصها من الأسطوانات بشكل دوري، وفق ما أوضحه له مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستودع الهاني للغاز.

ولفت التركي، في تصريح للرائد، إلى أن مستودع الهاني يوزع على مستودعات بلدية سوق الجمعة البالغ عددها 27 مستودعًا: 210 أسطوانات ثلاث مرات في الأسبوع، وهو ما يشير إلى أن الخلل سببه القائمون على هذه المستودعات، مؤكدًا تشكيل لجنة بعضوية الحرس البلدي لمتابعة توزيع الغاز من المستودعات، والتحقيق مع أصحابها لمعرفة أوجه القصور، ومعاقبة المقصرين.

وأشار التريكي إلى أن ظاهرة بيع الأطفال للأسطوانات في محيط مستودع الهاني بأسعار تتجاوز الـ 30 دينارًا، هي مسؤولية الجهات الضبطية، ولا تستطيع اللجنة القيام بأي إجراء بحقهم.

وفي سياق متصل، أوضح التريكي أن توزيع الدقيق على مخابز البلدية مستمر بشكل دوري، مؤكدًا العمل على تجهيز قوائم بأسماء الـ 40 مخبزا التي ستتسلم مخصصها من الدقيق عبر الشركة العامة للمطاحن وشركة السنابل الذهبية.

يذكر أن سعر أسطوانة الغاز وصل في السوق السوداء، إلى نحو 30 دينارًا بدلًا من سعرها الرسمي لدى شركة البريقة لتسويق النفط البالغ دينارَيْن فقط.

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