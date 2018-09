«البريقة للنفط» تفتح باب التعاقد مع محطات الوقود الخاصة

المتوسط:

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، بأنها فتحت باب التعاقد مع بعض محطات الوقود الخاصة لتولي بيع وتوزيع الوقود للمستهلك تحت مسئوليتها وإشرافها المباشر.

وأشارت الشركة، إلى أنَّ التعديل الوارد على النظام الأساسي للشركة والصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط رخص للبريقة مزاولة نشاط تملك وإدارة محطات توزيع الوقود وبعض الأنشطة الأخرى، موضحة أنه سيتم التعاقد مع محطات خاصة لتولي بيع وتسويق الوقود للمستهلك وفقا للسياسات والنظم والضوابط المتبعة شريطة أن يكون مرخص لها ومتحصلة على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

