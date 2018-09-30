أبو الغيط وجوتيريش يبحثان في نيويورك تطورات الملف الليبي

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس في نيويورك مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التطورات الأخيرة لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الملف الليبي.

وحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية، محمود عفيفي، فقد تناول الطرفان آخر نتائج الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والحوار النشط القائم في إطار المجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا، والتي تضم الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحادين الأوروبي والأفريقي.

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