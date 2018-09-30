سلامة : إجراء الانتخابات وفق اتفاق باريس صعبٌ؛ لتأخر مجلس النواب



قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، الأحد، إنه من الصعب إقامة انتخابات في الموعد الذي اتُّفق عليه في اجتماع باريس وهو العاشر من ديسمبر المقبل؛ لتأخر مجلس النواب في الإيفاء بالاستحقاقات التشريعية المطلوبه منه.



وأضاف سلامة، في تصريح لوكالة “فرنس برس” الفرنسية، أنه إذا ما سارت الأمور على ما يرام فيمكن أن ينظَّم الاستفتاء على الدستور قبل نهاية العام الحالي، ” لكن لا يمكن تنظيم انتخابات إلا بعد “ثلاثة أو أربعة أشهر” إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك، موضحًا أنه لا يزال هناك حاجة إلى قانون انتخابي للبرلمان، وآخر للانتخابات الرئاسية.