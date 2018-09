المتوسط:

وافق رئيس ديوان المحاسبة الليبي عمر عبد ربه صالح، على ما خلصت إليه لجنة فحص العقود بالديوان ومحضر اجتماعها، على إجراءات تعاقد لصالح وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة لتوريد كاميرات مراقبة بقيمة (10,000.000د.ل) عشرة ملايين دينار ليبي .

