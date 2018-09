«مفوضية الانتخابات» تعتزم نقل عملياتها إلى المقر الجديد

المتوسط:

أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، عن رغبتها في تنفيذ أعمال فك الأثاث والتجهيزات المكتبية من المقر القديم ونقلها للمقر الجديد للمفوضية، إذ على جميع الشركات المتخصصة والراغبة في تنفيذ هذه الأعمال تقديم عروضها في مظاريف مغلقة إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان.

وأشارت «المفوضية»، إلى أنّه سيتم فتح مظاريف العروض يوم الإثنين الموافق 8/10/2018 على تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الإدارة العامة للمفوضية بغوط الشعال، ويمكن للمتقدمين الاتصال والتواصل مع إدارة الشؤون الادارية والمالية لمعاينة الموقع أثناء ساعات الدوام الرسمي.

