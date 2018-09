«داخلية الوفاق» تُجدد الدعوة لتسليم الأسلحة إلى مديريات الأمن

المتوسط:

أكدت «وزارة الداخلية» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أنَّ عملية جمع السلاح وإعادته إلى مديريات وأقسام الأمن يَحتاجُ إلى تعاون كافة أفراد المجتمع مع أفراد الوزارة.

وأضافت وزارة الداخلية، أنَّه يجب على الجميع بالمبادرة في تسليم ما لديهم من أسلحة إلى مراكز الشرطة الموجودة في نطاق سكنهم.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنَّ المبادرة في التسليم تُساهم بشكل كبير في استقرار الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمع، وكذلك حماية في المقام الأول لأطفالهم وكافة أفراد أسرتهم.

