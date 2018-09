الطرابلسي يتهم  ثوار طرابلس بإطلاق الرصاص على شرطة الأندلس

المتوسط:

اتهم الرائد عماد الطرابلسي، رئيس جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية، كتيبة ثوار طرابلس، بالهجوم على مركز حي الأندلس و مركز شرطة حي الأندلس بالأسلحة، الأمر الذى أدى لوفاة طفل قد أصيب .

وحمل جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، كتيبة ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفاق محمد الشعر الملقب بـ”المشاي”، بالحادث قائلا، إن المشاى قد سخر سيارتين خرجتا من مقر الإذاعة بشارع النصر وقامتا بالرماية علي دوريات الجهاز ليلة البارحة وعاودتا اليوم التسلل وقامتا بالرماية على مركز شرطة حي الأندلس.

وتابع جهاز الامن، أنه لن يكون هناك تهاون مع”الشراذم” في المرة القادمة وسيتم ملاحقتهم أينما وجودوا ، مؤكدا بأن هناك أياد خفية هدفها تأليب الرأي العام وخلق فتنة بينه وبين جهات أمنية أخرى.

