«معيتيق» يناقش مع رئيس ديوان المحاسبة نتائج تطبيق البرنامج الاقتصادي

المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، صباح اليوم الأحد، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وبحضور وكيل الديوان علاء المسلاتي، وعدد من مستشاري النائب ورئيس الديوان الخطوات العملية التي يجب اتخاذها خلال المرحلة القادمة بعد اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومدى وتأثيرها على الترتيبات المالية القادمة والحالية.

وناقش الاجتماع، أهمية التنسيق بين الحكومة والديوان لضمان عدم توقف البرنامج التنموي الذي يشمل مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط والتعليم، والانتهاء من الترتيبات المالية للعام الحالي والإعداد لترتيبات العام القادم 2019.

