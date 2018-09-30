الوفاق تناقش سبل تذليل الصعوبات بمطار “معيتيقة” مع وزير مواصلاتها

طرابلس-العنوان

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان اليوم الأحد مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، دور الوزارة في مهامها الموكلة إليها بعد استلامها لإدارة مطار معيتيقة، وتحسين الخدمات بعد استئناف حركة الطيران بالمطار وتسهيل كافة الرحلات الجوية للمواطنين.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء تم التأكيد، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة عودة الأمن والاستقرار إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي يتيح إلى إمكانية إعادة فتح الخطوط الجوية مع بعض الدول الصديقة.

وأوضح وزير المواصلات خلال اللقاء، أن مصلحتي الطيران المدني والمطارات اتخذت كافة التدابير لاستئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة وإليه داخليا وخارجيا مؤكدا على المضي، والمتابعة الدقيقة لعمل المطار وتسير كافة الرحلات الجوية أمام المواطنين.

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