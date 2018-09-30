تاجوراء تُكفف دموع نازحي خلة الفرجان

أحيا المجلس البلدي تاجوراء مهرجان السلام للأطفال النازحين من خلة الفرجان إلى تاجوراء، للتخفيف من معاناتهم واستحضار الفرحة التي فقدوها في الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.

وساهم الحفل في رسم البسمة على وجوه الأطفال النازحين وفي إدماجهم مع نظرائهم ممن يعيشون خارج مناطق الاشتباكات.

وكانت تاجوراء استقبلت نحو 540 عائلة في عده أماكن مثل شركة المقطورات، وفندق 17 فبراير، كما استقبلت عدة أسر في تاورغاء بعض النازحين.

وساهم أيضا المجلس البلدي بتوفير الإمكانيات المادية والسكن والإعاشة للنازحين بمساعدة الهلال الأحمر وفرق الكشافة وبعض الشركات والمنظمات الدولية.

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