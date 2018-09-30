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تاجوراء تُكفف دموع نازحي خلة الفرجان

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيا المجلس البلدي تاجوراء مهرجان السلام للأطفال النازحين من خلة الفرجان إلى تاجوراء، للتخفيف من معاناتهم واستحضار الفرحة التي فقدوها في الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.

وساهم الحفل في رسم البسمة على وجوه الأطفال النازحين وفي إدماجهم مع نظرائهم ممن يعيشون خارج مناطق الاشتباكات.

وكانت تاجوراء استقبلت نحو 540 عائلة في عده أماكن مثل شركة المقطورات، وفندق 17 فبراير، كما استقبلت عدة أسر في تاورغاء بعض النازحين.

وساهم أيضا المجلس البلدي بتوفير الإمكانيات المادية والسكن والإعاشة للنازحين بمساعدة الهلال الأحمر وفرق الكشافة وبعض الشركات والمنظمات الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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