البنداق: سيتم تشكيل حكومة وفاق جديدة برئاسة السراج والبرلمان سيمنحها الثقة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب حمد البنداق أمس السبت أن محادثات مكثفة تجري حاليًا بين ممثلين عن مجلس النواب والدولة بحضور المبعوث الدولي الى ليبيا غسان سلامة ، مشيرًا إلى أنّ تلك المحادثات تحرز تقدمًا.

البنداق أوضح في تصريح خاص لموقع “أرم نيوز” بأنه تم الاتفاق على تعديل المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج الذي سيترأس الحكومة الموحدة أيضًا، مضيفًا أن مجلس النواب سيمنح الثقة لهذه الحكومة.

وأضاف عضو مجلس النواب بأنه بعد توحيد الحكومة سيتم توحيد مؤسسات الدولة السيادية كافة ، لافتاً إلى أن الجيش سيوحد في مرحلة لاحقة.

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