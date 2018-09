المتوسط:

أصدر وزير التعليم رقم (1484) لسنة 2018م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018-2019م.

وهذه مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

