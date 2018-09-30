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الليبيون.. فطرة طيبة وتكاتف وقت الشدة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بمنزل بسيط في قرية مرتوبة شرقي درنة، تقطن أسرة فتحت أبوابها لعلاج المواطنين بالمجان، باستخدام معدات بسيطة يوفرونها على حسابهم الخاص كنوع من المساعدة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة أحيانا، إذا احتاج أحدهم إليها.

ومع أن أحد أفراد العائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنها بمجرد استشعارها لحاجة المجتمع لها لبت النداء، وزرعت روح العطاء والتطوع في منزلها ليكون محطة علاجية عاجلة، للمحيطين به في أي وقت.

ولم يقتصر الأمر على الأم فقط التي لا تأخذ مقابلا ماديا عند علاج المرضى، بل التحق بها ابنها إبراهيم، الذي سار على خطى والدته في المجال ذاته، حسب وصفه.

التطوع صفة وثقافة وعطاء، وهو ما تقدمه هذه الأسرة البسيطة، نابعا من فطرة طيبة، تعارف عليها الليبيون منذ قديم الزمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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