بعيرة: العقوبات الدولية على منتهكي القانون مجرد مسكنات ولا تمثل حلاً للنزاع في ليبيا

ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أمس السبت أن العقوبات الدولية المعلنة من البعثة الأممية على منتهكي القانون بليبيا هي مسكنات ولا تمثل حلا نهائيا للنزاع.

بعيرة أردف في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” أن هذه الحروب المتتالية في طرابلس وبنغازي ودرنة والجنوب أنكهت الليبيين وأدخلتهم في معاناة طويلة لم تنته بعد.

وتابع عضو مجلس النواب قائلاً:” الصراع الدولي على ليبيا خاصة بين دولتي فرنسا وإيطاليا تسبب في نتيجة سلبية لأحداث طرابلس واستمرار التجاذبات السياسية بين الليبيين”.

وختم بعيره بالتأكيد على أن الحل النهائي يكمن في حسم أحد الأطراف عسكريا والسيطرة على المشهد وفق توافقات لفرض رؤيته على الآخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية