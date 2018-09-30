الخيالي: الجنوب محاصر من أفارقة مسلحين يعتدون على ممتلكات أهالي المنطقة

ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي على أن الجنوب محاصر من قبل “الأفارقة” المسلحين بمختلف أنواع الأسلحة والذين يقومون بالإعتداء على الممتلكات الشخصية لأهالي المنطقة أو السياح، لافتاً إلى أن أغلبيتهم يحملون الجنسية التشادية.

الخيالي رجح خلال تصريح أيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد بأن يكون هؤلاء الأفارقة الخارجين عن القانون هم من نفذوا الهجوم على الغرفة الأمنية المشتركة، مشيراً إلى أن التحقيقات النهائية حول هذا الهجوم ستأكد من هي الجهه المسؤولة عنه.

وعن هوية الاطراف المتقاتلة في وادي الحياه قال :” ليس هناك قوة متقاتلة هذه الجهات الأمنية لديها قوات بالجهات الجنوبية وكانت لديهم دوريات في كفر عون وتم الهجوم عليها من قبل الخارجين عن القانون فقط”.

وذكر أن الهجوم على الغرفة الأمنية المشتركة لا يعد الأول من نوعه حيث تشهد المنطقة عمليات خطف وإعتداء بشكل مستمر، مطالباً الجيش بالجنوب بتفعيل دور الأجهزة الأمنية داخل المنطقة لحماية النساء والأطفال من الإعتداءات المتكررة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية