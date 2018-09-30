وزارة التعليم تحدد معدل القبول بكليات الطب البشري

قال مدير إدارة الجامعات بالوزارة جمال الفردغ إنه تم اعتماد نظام القبول بكليات الطب البشري بالجامعات العامة بمعدل نجاح 85٪ فما فوق.

وأضاف الفردغ أن الأولوية في القبول ستعطى للطلبة المتحصلين على المعدلات الأعلى فالأقل من حملة الشهادة الثانوية لهذا العام، بحسب صفحة وزارة التعليم لدى حكومة الوفاق الليبية عبر فيسبوك.

وعلى صعيد متصل، تدارس وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، مع عمداء كليات الطب بكافة الجامعات العامة آليات ومعدلات القبول والتسجيل بالجامعات والكليات والمعاهد العليا الطبية للعام الجامعي2018 -2019م

وفي سياق آخر، عمم عبد الجليل على مراقبات التعليم بالبلديات وعلى بضع إدارات بالوزارة ضرورة تنظيم العمل وتوزيع المهام والأدوار فيما يخص برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين.

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