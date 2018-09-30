افحيمة: سيتم إختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد قبل منتصف أكتوبر القادم

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب صالح أفحيمة أمس السبت أن الفرقاء في ليبيا يتجهون إلى التوافق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة بدل 9 أعضاء حالياً.

افحيمة أوضح في تصريح لموقع “العربية.نت” أن لجنة الحوار بمجلس النواب توصلت هذا الأسبوع إلى اتفاق مع أعضاء لجنة الحوار الممثّلة لمجلس الدولة بشأن مواعيد اختيار المجلس الرئاسي الجديد والتي اشترط البرلمان أن تكون قبل منتصف أكتوبرالقادم بواسطةالآلية المتفق عليها وهي تقاسم المناصب حسب الأقاليم

وأضاف عضو مجلس النواب أنه بالتوازي مع عملية تشكيل المجلس الرئاسي الجديدسيتم إجراء استفتاء على مشروع الدستور وذلك من أجل التهيئة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسيةالتي استبعد إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.

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