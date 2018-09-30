العثور على صاروخ طائرة بشبكات تصريف المياه في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي بحملة كبيرة اليومين الماضيين على غرف الصرف الصحي .

وتمكن فريق الشركة من استخراج صاروخ طائرة، داخل غرف التفتيش خلف مستشفى الجامعة بمنطقة الحميضة، إضافة إلى كمية كبيرة من الأوساخ .

ودعت، الشركة الموطنين إلى عدم رمي الأجسام الصلبة داخل غرف الصرف، حفاظاً على الشبكة.

وأكدت الشركة أنها مستمرة منذ أيام في أعمال تنظيف شبكات، وغرف تصريف مياه الإمطار، فى عدة مناطق والطرق الرئيسية في المدينة .

وشملت أعمال النظافة، غرف تصريف مياه الأمطار في نفق شارع الحدائق ونفق الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع بالتحديد جزيرة دوران السرتى” .

تأتى هذه الأعمال بناءً على تعليمات عميد بلدية بنغازى، بضرورة الإسراع فى تنفيذ أعمال صيانة والتنظيف استعداداً لفصل الشتاء .

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