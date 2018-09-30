تعليم المؤقتة يتفقد المؤسسات التعليمية بإجدابيا

إجدابيا-العنوان

قام وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي بومريز اليوم الأحد بجولة تفقدية شملت العديد من المؤسسات التعليمية بمدينة إجدابيا.

وزار بومريز خلال جولته كلية الهندسة والمبنى المخصص لأكاديمية الدراسات العليا فرع إجدابيا، كما زار بومريز بعض مشاريع الحكومة الليبية المؤقتة بالمدينة ومستشفى الشهيد امحمد المقريف وأحد مواقع أعمال مشاريع إنشاء خطوط مياه الأمطار.

كما شملت الجولة التي رافقه خلالها عميد البلدية العقيد سعد العكوكي ورئيس جامعة إجدابيا الدكتور موسى المقريف الأرض المخصصة لبناء جامعة إجدابيا.

وقال عميد كلية الهندسة بجامعة إجدابيا الدكتور غيث حامد بأنه تم خلال الجولة التطرق إلى المشاكل والعراقيل والصعوبات التي حالت دون البدء في باقي المشاريع.

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