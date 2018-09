المتوسط

وقع وزير الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق الوطني ناصر الدرسي مع وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم اوريشكين لدورلة روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم حول مجال جذب الاستثمارات والمساهمة في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك خلال زيارته إلى موسكو خلال الفترة من 25 الى 2018/9/27.

وتشمل مذكرة التفاهم خارطة طريق للعقود والمشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، فيما تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم البلدين الصديقين، وتم الاتفاق على عدد من المواضيع الهامة من بينها تزويد دولة ليبيا بكميات من القمح والشعير والمنتجات الزراعية والصناعية الأخرى التي تنتجها الشركات الروسية.

وتطرق الاتفاق إلى وضع الية لعودة الشركات الروسية الى ليبيا لاستئناف المشاريع المتعاقد عليها خاصة في مجال الكهرباء والطرق والسكك الحديدية والمساهمة في إعادة الاعمار.

وتم التواصل مع الشركات الروسية التابعة لوزارة الزراعة الروسية وبعض الشركات الروسية الخاصة للاطلاع على مواصفات القمح الروسي المعروضة من قبل الجانب الروسي والاطمئنان لمطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة لشراء القمح.

وبحث الوزيران آليات الدفع والشحن، وكذلك إجراءات التفتيش على الشحنات اثناء الشحن بالموانئ الروسية، على ان يتم اجراء مناقصة للشركات الروسية بعد الاتفاق على الكميات المراد توريدها.

The post «اقتصاد الوفاق» توقع مذكرة اتفاق مع موسكو لعودة الشركات الروسية إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية