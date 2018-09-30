دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث أوضاع بلدية ساحل الجبل الأخضر

قرنادة 30 سبتمبر 2018 ( وال ) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سيادة عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل الدكتور خليفة الدغاري، وذلك لمناقشة أبرز احتياجات البلدية.

وبحث دولته خلال الاجتماع مع سيادة عضو مجلس النواب أبرز مشاكل البلدية وكيفية وضع الحلول لهذه المشاكل.

كما تناول الاجتماع بالتفصيل أبرز المشروعات التي تعتزم الحكومة المؤقتة تنفيذها في بلدية ساحل الجبل الأخضر.( وال – قرنادة) س ع

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