دولة رئيس مجلس الوزراء يناقش أوضاع الجنوب الليبي

قرنادة 30 سبتمبر 2018 ( وال ) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة وذلك لمناقشة أوضاع الجنوب الليبي.

وبحث دولته خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب، السيد عوض الفيتوري، كافة الأوضاع الأمنية والخدمية لمناطق جنوب ليبيا؛ والخطوات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في هذا الشأن بما يكفل رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي.( وال – قرنادة) س ع

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