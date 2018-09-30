دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث مع عدد من مسؤولي القطاعات الخدمية المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة

قرنادة 30 سبتمبر 2018 ( وال ) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اجتماعا موسعا مع عدد من مسؤولي القطاعات الخدمية بالحكومة المؤقتة.

وناقش دولته خلال الاجتماع كافة المشاريع التي تنجزها الحكومة المؤقتة في مختلف البلديات وأبرز المعوقات التي تحول دون إنجاز العمل.

وحث دولة رئيس مجلس الوزراء اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم 118 لسنة 2017 ميلادي بشأن تحديد احتياجات البلدية على ضرورة التعاقد مع الشركات القوية والقادرة في مجال الإنشاءات العقارية؛ لتكليفها بتنفيذ مجموعة من المشروعات التي لم تتمكن القطاعات المالكة للمشروعات من التعاقد بشأنها والتي سبق أن صدرت قرارات من مجلس الوزراء بالإذن للتعاقد بشأنها في مجالات (التعليم -الصحة -المواصلات).

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل كابتن محمد علي عبد القادر، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق الدكتور على كوصو، ومدير عام إدارة التخطيط بالهيئة العامة للإسكان والمرافق السيد محمد عبد الصالح.

كما حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والخدمية المهندس نور الورفلي، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي عقيلة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الأشغال العامة ببنغازي المهندس زكريا بن عروس الشيخي، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس.( وال – قرنادة) س ع

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