دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث أوضاع مستشفى البريقة

قرنادة 30 سبتمبر 2018 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة أوضاع مستشفى البريقة وكيفية إعادة تشغيله.

وناقش دولته خلال اجتماع مع وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير شؤون الوزارة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والخدمية، كافة الأمور المتعلقة بالمستشفى بما يضمن إعادة تشغيله ليخدم المواطنين في بلدية البريقة والبلديات المجاورة الواقعة ضمن نطاق خليج السدرة بما يعرف بالهلال النفطي.

وحضر الاجتماع مدير مستشفى البريقة، ومندوب عن الشركة المنفذة لمشروع صيانته.( وال – قرنادة) س ع

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