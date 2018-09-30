الشح :سبب حرب طرابلس لازال قائم مع إستمرار سيطرة المليشيات على المؤسسات فيها

ليبيا – إنتقد المستشار السابق لمجلس الدولة الإستشاري أشرف الشح الآلية التي قال إن المجلس الرئاسي تعامل بها لوقف الاشتباكات في طرابلس بين فصائل مسلحة من خارج العاصمة وأخرى أكد بأنها تسيطر على مؤسسات الدولة داخلها.

الشح اتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالضعف و بأنه دون مستوى الحدث مرجعاً سبب توقف الاشتباكات لألتفاف الجماعات المتصارعة لميزان الربح والخسارة بعد أسابيع من الكر والفر ظهرت فيه القوات المتقدمة صوب العاصمة بشكل يوحي بأنها قوات شرعية تحت مسمى اللوء السابع قادمة لتحقيق مطالب حقيقية ولأعادة الأمور لنصابها وتحييد المليشيات المسلحة التي تسيطر على مفاصل الدولة وتعيث فيها فساداَ.

وقال : ” هذه المليشيات أنهكت خزينة الدولة ، فيما تقدم اللواء السابع بداية ، لتدخل قوى أخرى بقيادة صلاح بادي على الخط وقد أحدثت ربكة في المشهد بين مؤيد ومعارض لوجودها، مع تدخل البعثة الأممية بشكل قوي وحاسم ، عطل تحقيق اي تقدم وأعطى دفعة للقوى المدافعة عن مواقعها وهذا ما أحدث الخلل وأدى للتراجع وتوقف الاشتباكات ” .

وفي لقاء عبر برنامج الملف في قناة ليبيا الأحرار تابعته المرصد أكد الشح على أن أسباب التدخل لازالت موجود قائلاً: تمنينا أن تكون هذه الحرب دافع حتى يتحرك المجلس الرئاسي بشجاعة هذه المرة لينفذ خطة أمنية محكمة تنهي سيطرة المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة وتخليصها من هيمنة المليشيات، لكن مع تراخي المجلس وعدم تنفيذه لقراراته ستظل أسباب التدخل قائمة “.

وأضاف الشح بأن ما قام به وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة يوم الجمعة بشأن مطالبته بتحويل البعثة الأممية لبعثة حفظ أمن إستقرار غير مقبول ولا مستساغ وقال : ” أن استكانتهم وقبولهم للعب غسان سلامة دورهم في الاحداث الماضية من فض للنزاع ووقف لأطلاق النار ، لا يمنحهم حق دعوته لتولي الملف الأمني والعسكري في ليبيا ” .

الشح استبعد أن يكون هناك منتصراَ في أحداث طرابلس الأخيرة مشيراً إلى أن الأمر لم ينتهي بعد من وجهة نظره مع أستمرار الخطر على المواطن الذي قال إنه دفع الثمن بتدمير بيته وتهجيره من مسكنه ولن يجد له نصير في هذه الأزمة على حد قوله.

وختم قائلا : ” علينا الضغط على الرئاسي لترتيب الملف الأمني وأعادة تسمية شخصيات تتولى الترتيبات الأمنية وضمان تنفيذها وفق الاتفاق وخلال مدة زمنية وجيزة لأنه من غير اللائق استغلال الوضع لتحقيق مكاسب سياسية انتهازية واضحة من بعض الاطراف القائمةخاصة مجلسي النواب والدولة ومحاولتهم تمرير صفقة من تحت الطاولة تنهي المجلس الرئاسي القائم وتصدر أسماء من بينها عبدالرحمن شلقم ونوري العبار وفتحي باشاغا لتولي رئاسة ثلاثية ” .

المرصد – متابعات

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