الكهرباء تصلح ما دمرته الاشتباكات في طرابلس‏

طرابلس-العنوان

تعمل فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء في طرابلس على إصلاح ما أفسدته الاشتباكات المسلحة بين المليشيات في جنوب طرابلس خلال الأيام الماضية.

ونقلت الشركة، عن رئيس لجنة الازمة بالشركة العامة للكهرباء، المهندس عياد القنيدي، قوله إن أعمال الصيانة لازالت متواصلة على الشبكة الكهربائية جنوب طرابلس للمواقع التي تضررت جراء الاشتباكات الأخيرة.

وأضاف القنيدي، أن أعمال الصيانة انطلقت منذ يوم الخميس الماضي ومازالت مستمرة إلى حين الانتهاء من صيانتها بالكامل بمشاركة فرق الصيانة من مختلف المناطق.

وأوضح أنه، تم التنسيق مع جهاز حماية الطاقة الكهربائية ومرور طرابلس، في عملية تنظيم حركة السير بطريق المطار، وذلك لتتمكن فرق الصيانة من شد الأسلاك في هذه المنطقة.

وأوضحت الشركة، أن من المحتمل أن تنتهي أعمال الصيانة على دائرة جنوب طرابلس الهضبة يوم الثلاثاء القادم، أما الدائرة الثانية جنوب طرابلس الهضبة من المتوقع الانتهاء من الاعمال بعد خمسة أيام.

وتعرضت دوائر الكهرباء وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في منطقة طريق المطار بطرابلس لأضرار بسبب الاشتباكات المسلحة بين المليشيات المتناحرة المدة الماضية.

وانعكست تلك الأضرار الكبيرة سلباً على أداء شبكة التوزيع في المناطق المذكورة.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية