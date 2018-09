رئيسان لـ«العامة لاتصالات المؤقتة».. ومطالبات بالقبض على أحدهما

طالب مراد اشتيوي الشكري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات ورئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات، صباح اليوم، المحامي العام بالقبض والتحقيق مع منتحل صفته الرئيس السابق للهيئة محمد مصطفى عريش.

وقال «الشكري» أن عريش رغم إعفائه من منصبه لا زال مستمرًا في إصدار القرارات بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ورئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات أن المسؤول السابق لم يمتثل لقرار إعفائه، الذي يعد جرماً جنائياً يستوجب التحقيق والمحاكمة.

