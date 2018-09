«السويحلي»: التغاضي عن تجاوزات السلطة ينسف استقلالية القضاء

أعرب عبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، استيائه من المنظومة القضائية في البلاد، وما تتبعه من سياسات الانتقائية التي وصفها بـ«أنها تنسف مبدأ المساواة أمام القانون».

وقال «السويحلي»، عبر تغريدة على حسابه بـ«توتير»، «إن القضاء المستقل العادل كان أهم أهداف ثورة السابع عشر من فبراير فبراير، والتي نجحت في وضعه الجهات التشريعية»، لكنه عاد متسائلا: «هل أصبح واقعًا نعيشه؟»، في إشارة ضمنية إلى عدم تفعيل وتنفيذ القوانين التي تضمن تحقيق العدل في المجتمع.

وألمح رئيس مجلس الدولة الاستشاري إلى عدم تمتع القضاء الليبي بالاستقلالية المطلوبة لتحقيق العدل، قائلا: «أين الاستقلال فى القبول بتجاوزات السلطة أو التغاضي عن جرائم المسلحين؟».

«السويحلي» أكد أن مبدأ المساواة غير موجود في المنظومة القضائية الليبية، متسائلا: «أين العدل فى انتقائية المحاسبة التى تنسف مبدأ المساواة أمام القانون؟».

وأبدى رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق في ختام حديثه عبر موقع التواصل الاجتماعي بعدم استبشاره بتحقيق العدل في ليبيا مستقبلا: قائلا: «ما يحدث الآن لا يُبشر بمستقبل بقضاء مستقل عادل».

