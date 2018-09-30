داخلية الوفاق : نجاح الترتيبات الأمنية يتطلب مساندة المواطنين لأجهزة الأمن

ليبيا – أكدت وزارة داخلية الوفاق اليوم الأحد على إستمراريتها في تنفيذ كافة بنود الترتيبات الأمنية المتفق عليها بين الرئاسي والأطراف المعنية باشتباكات طرابلس.

الوزارة أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي بأن نجاح الترتيبات الأمنية يحتاج إلى تكاثف جميع المواطنين عبر مساندة الأجهزة الأمنية .

ودعت داخلية الوفاق إلى عدم الالتفات إلى ما قالت إنه ينشر من شائعات عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات وحسابات التواصل الاجتماعي.

ولم توضح الوزارة طبيعة الامور التي تود نفيها إلا أن تقارير عدة حذرت حكومة الوفاق من المماطلة فى تنفيذ الترتيبات الامنية وبنود إتفاق الزاوية وضرورة عدم إعادة تدوير المجموعات المسلحة وقادتها .

المرصد – متابعات

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