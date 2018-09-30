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مواطن يعيش مأساته بسيارته المهترئة

تم النشر منذُ 1 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطر المواطن حسين السنوسي، أن يتخذ من سيارته القديمة بيتاً له بعد أن تقطعت به السبل.

وأجبرت الظروف الاجتماعية السنوسي على الرحيل عن منزله بسبب الانفصال عن زوجته وعدم قدرته على الانتقال للعيش في بيت أسرته القديم المعروض للبيع من قبل الورثة القاطنين به.

ومرت 7 سنوات على حسين الذي اعتاد العيش بين حاوية اتخذها كغرفة معيشة تجمع بعض مقتنياته الشخصية وأدوات مطبخه البسيطة وبين السيارة التي ينهي يومه بالنوم داخلها كل ليلة.

تحت ظل الحاوية وعلى بعد أسابيع قليلة من أبواب الشتاء، ينتظر حسين يوميا أن يلتفت إليه أهل الخير ليمدوا له يد العون بعد أن جار عليه الزمن وتخلى عنه أقرب الأقربين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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