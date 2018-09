وجه القائم بالأعمال المكلف في السفارة الليبية بالخرطوم علي مفتاح المحروق،أمس الأحد، إخطارًا لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يعلمهم مغادرته الأراضي السودانية بسبب انتشار وباء حمى الكنكشة “الشيكونغونيا” مؤخرا في مناطق متفرقة.

وأوضح القائم بالأعمال، في برقية بعنوان “عاجل جدا جدا”، إلى الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من موظفي السفارة يواصلون أعمالهم، مؤكدا بأنه يجرى الآن تقديم كافة المساعدات المتاحة بالسفارة لإجلاء أسر الجالية الليبية على وجه السرعة.

جدير بالذكر أن السودان تشهد انتشارا لحمى “الكنكشة” حيث أعلن رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، أن حكومته وضعت جميع إمكاناتها لأجل وقف انتشار خطر الحمى التي تهدد آلاف السودانيين.

The post «الكنكشة» تدفع «القائم بأعمال السفير» في السودان لإخطار «الوفاق» بالمغادرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية