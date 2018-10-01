التاجوري: إيطاليا تجاوزت كافة الخطوط الحمراء

قال خبير العلاقات الليبية الإيطالية مؤيد التاجوري أن الإنتخابات في ليبيا في هذه المرحلة صعب جداً لعدم وجود أي ضمانات من كافة الأطراف في ليبيا، مشيراً إلى أن الصراع الفرنسي الإيطالي لا زال مستمراً حول ليبيا وإيطاليا ترى نفسها الأجدر بالتدخل لحل الأزمة في ليبيا التي لا تزال ترى نفسها كمستعمر وليبيامن حقها .

وأشار التاجوري في اتصال هاتفي عبر برنامج البلاد إلى ان إيطاليا تتهم فرنسا بنظرتها إلى ما بعد الإنتخابات في إستغلال مشاركتها وإستحواذها على العقود في مجالي النفط والغاز ، مضيفاً أن إيطاليا بدورها ترى أن الوضع في ليبيا يهدد أمنها القومي خاصة بسبب الهجرة غير القانونية .

واستنكر التاجوري تصريح السفير الإيطالي في ليبيا بقوله أن إيطاليا لن تسمح بإجراء الإنتخابات في ليبيا، مشيراً أنه ووفقاً لمصادره الخاصة في الحكومة الإيطالية أن هذه التصريح لم يكن في محله ، مضيفاً أن الحكومة الإيطالية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء في اآونة الأخيرة خاصة في ملف الهجرة

وأضاف التاجوري أن مؤتمر صقلية المزمع عقده في نوفمبر المقبل لم تتضح ملامحه بعد خاصة وأنه لم يعلن بعد أي طرف مشاركته بشكل رسمي في هذا المؤتمر مشيراً إلى أن إيطاليا تسعى جاهدة لعقد المؤتمر مراهنة على نجاحه.

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