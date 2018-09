ضبط 32 مهاجرًا غير شرعيًا بالقرب من «البيضان»

تمكن أفراد من مركز شرطة البيضان، مساء أمس الأحد، بالتعاون مع الكتيبة 302، ضبط 32 مهاجرًا غير شرعى بالقرب من منطقة البيضان.

وقال مدير مركز شرطة البيضان محمد سالم الفاخري، في تصريحات صحافية، بأنه تم ضبط المهاجرين الذين يحملون الجنسية المصرية بعد إعداد كمين محكم في منطقة “الصيعان” الواقعة جنوب شرقي مدينة إجدابيا بـ60 كلم وهم يحاولون التخفي في سيارات تحمل أعلاف خاصة بالأغنام عن طريق ورودهم على شكل دفعات.

وأوضح الفاخري،أنه يتم استلام المصريين بالقرب من بوابة الـ200 على يد أحد المهربين عبر تزوير الأوراق عن طريق أختام مزورة خاصة بمكتب المدينة وطبرق مقابل مبلغ من المال، مشددا على أنه تم التواصل مع مكتبي الأبيار وطبرق، وكانت ردودهم أنهم أوقفوا العمل بتلك الأختام منذ العام الماضي.

وطالب الفاخري، وزارتي الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق الوطني والجهات المختصة بوضع حل لهذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في هذه الفترة.

