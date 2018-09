تجدد الاشتباكات المسلحة بــ«السياحية» في طرابلس

أفادت أنباء بتجدد المواجهات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بين العناصر المسلحة في منطقة السياحية في العاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان بالمنطقة، أن المواجهات كانت باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، دون أن تسفر عن أية خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.

جدير بالذكر أن حي الأندلس، شهد فجر أمس الأحد تجدد للاشتباكات بين العناصر المسلحة والتي أسفرت عن مقتل طفل بإصابته البالغة، فضلا عن إصابة شاب في منزله جراء رماية عشوائية من قبل أحد المسلحين،وفقا لما أعن عنه جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في طرابلس

