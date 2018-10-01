ضبط كميات من الخمور المستوردة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن قسم النجدة بنغازي التابع لمديرية أمن بنغازي، من ضبط كمية من الخمور المستوردة في أحد أحياء المدينة، اليوم الأحد، دون الإشارة إلى الكمية المضبوطة وفقاً للمكتب الإعلامي في القسم.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في القسم أسماعيل الرملي، إن تعاون الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والمواطنين الغيورين أثمر عن ضبط هذه الكمية.

وأضاف الرملي، أن معلومات وردت إلى القسم، عن وصول الخمور إلى أحد المروجين من سكان شارع عشرين، حيث تم إلقاء القبض عليه، وإعداد محضر استدلال في الواقعة والتي أحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم .

وحذر المسؤول كل من تسول له نفسه استغلال الوضع الأمني في المعابر الحدودية، ويقوم بتهريب الخمور والمخدرات للداخل، فإننا نُعلمه بأننا ستكون في الميعاد .

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