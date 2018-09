أنهت السلطات الأمنية بمنفذ السلوم البرى ، سفر ووصول 1349 مصريا وليبيا و 190 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات، بأنه تم إنهاء إجراءات سفر 1164 إلى الجانب الليبي، بينهم 119مصريا و845 ليبيا، وكذلك إجراءات وصول 285 بينهم 248 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 37 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وأوضحت السلطات بأنه تم إنهاء إجراءات وعودة 190 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

The post عودة وسفر 1349 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم البري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية